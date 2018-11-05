Suçlunun korkulu rüyası ‘hassas burunlar’
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu, terörle mücadele ve arama kurtarma gibi birçok alanda en büyük destekçisi köpekler, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde de 4 branşta kullanılarak suç ve suçluların korkulu rüyası oldu.
Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Kayseri’ye getirilen köpekler, “uyuşturucu arama”, “tütün tespit”, “bomba arama” ve “arama kurtarma” gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor.
Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağladı.
KAYIPLARI ‘OJE’ BULDU
Uyuşturucuyla mücadelede “Çıtır”, “Night” ve “Kaşkır”, tütün tespitte “Rota”, bomba aramada “Vadi”, düzenlenen operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle suçlulara adeta nefes aldırmazken arama kurtarmada da “Oje” çok sayıda kaybın bulunmasına katkı veriyor. Köpekler, bugüne kadar kullanıldıkları 820 görevde keskin koku alma yetenekleri sayesinde suçlulara geçit vermedi.
DIŞ GÖREVDE ÜSTÜN BAŞARI
Uyuşturucu madde arama köpekleri yaklaşık 300 görevde onlarca kilo esrar, vemetamfetamin tespit etti. Tütün tespit köpeği ‘Rota’ 10 ton kaçak tütün buldu. Bomba arama köpeği de yaklaşık 400 görevde onlarca tabanca, av tüfeği, dinamit lokumu tespit etti. Ayrıca 45 günlük yurt dışı Suriye görevinde ise 5 EYP’NİN ele geçirilmesini sağladı. Arama kurtarma köpeği ‘Oje’ ise şimdiye kadar 80 görevde 16’sı sağ olmak üzere toplam 18 kişinin bulunmasına katkıda bulundu.
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