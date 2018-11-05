Suçlunun korkulu rüyası ‘hassas burunlar’

Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Kayseri’ye getirilen köpekler, “uyuşturucu arama”, “tütün tespit”, “bomba arama” ve “arama kurtarma” gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor.

Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağladı.

KAYIPLARI ‘OJE’ BULDU

Uyuşturucuyla mücadelede “Çıtır”, “Night” ve “Kaşkır”, tütün tespitte “Rota”, bomba aramada “Vadi”, düzenlenen operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle suçlulara adeta nefes aldırmazken arama kurtarmada da “Oje” çok sayıda kaybın bulunmasına katkı veriyor. Köpekler, bugüne kadar kullanıldıkları 820 görevde keskin koku alma yetenekleri sayesinde suçlulara geçit vermedi.