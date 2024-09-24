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Politika

Suçunu örtbas etme çabasına giren İsrail'e Türkiye'den sert tepki: Suçluluk psikolojisinin tezahürü

Türkiye, işgalci İsrail'in Başbakanlık Ofisinin bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir' ifadeleri kullanıldı.

AA24 Eylül 2024 Salı 17:28 - Güncelleme:
Suçunu örtbas etme çabasına giren İsrail'e Türkiye'den sert tepki: Suçluluk psikolojisinin tezahürü
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini ibretle izlediği belirtildi.

"Soykırım" ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemede mutlaka vereceği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin bu süreçte Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz."

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