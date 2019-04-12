'Sudan darbe sürecini barış içinde atlatmalı'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi resmi törenle karşıladı. Kabore’nin bulunduğu makam aracını Başkanlık Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, Kabore’ye giriş kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, hava koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içerisinde gerçekleştirilen törende Kabore’yi Külliye’nin giriş kapısında karşıladı.

TUHAF BİR DÜNYA BURASI

Erdoğan ve Kabore, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Sudan’da Devlet Başkanı El Beşir’e düzenlenen darbeye değerlendirirken şunları söyledi: Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim belediye başkanlığımdan bu yana sürekli sandıkla gelen ve darbeye muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu ve neler katıp neler götüreceğini bilen bir insanım. Bu dünya tuhaf bir dünya darbeye karşı olan insanların daha sonra darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz.

NORMAL SÜRECE GEÇİLMELİ

Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir.

HER DARBE KAN KAYBIDIR

Son dönemde Sudan’ın sıkıntılarını da bilen birisiyim bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan’ın bu durumu aşması bizim için önem arz etmektedir. Çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Beşir ile ilgili evinde midir başka bir yerde midir bunlarla ilgili bilgi vermemiz mümkün değil. Ama barış içinde bu dönemin atlatılması temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan’ın muhatap olmasını doğrusu istemem.