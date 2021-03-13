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Politika

Sultan Abdülhamid'in torunundan Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu

Kovid-19'a yakalanan Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra tedavisi için devreye giren Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:09
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta koronavirüse yakalanan Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra'nın tedavisi için Türkiye devreye girdi, hastanesi değiştirildi, tedavisi dakika dakika takip edildi. Emel Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak teşekkür etti.

Adra mektubunda, 24 Ağustos-19 Eylül 2020 tarihlerinde Beyrut Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızda devletimizin alakasını buralarda hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta zatıaliniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, insana şükretmeyen, Allah'a edemez. Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, fakat hastaneden çıktığımda bir müddet sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli olarak yazıyorum" ifadelerini kullandı.

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