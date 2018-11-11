Süngü Tepe’deki faciada 7 şehit 25 yaralı
Şemdinli’deki Süngü Tepe Üs bölgesinde topçu bataryasında meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. 25’i yaralandı. Başlayan yangının söndürülmesinden sonra Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar 2 bin 80 rakımlı tepeye çıktı. Yaralı askerleri ziyaret ettiler.
Türkiye’de yürekler önceki gün Hakkari Şemdinli’den gelen acı haberle yandı. Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Korkunç olayda 7 Mehmetçik şehit oldu, 25’i de yaralandı. Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıktı.
TOMALAR DESTEK VERDİ
Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçları ekiplere destek verdi. Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sık sık hava hareketliliği gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayıda helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taşıdığı görüldü. Acı haberin duyulması üzerine önceki gece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar bölgeye geldi.
KOMUTANLAR BÖLGEDE
Süngü Tepe’de başlayan yangın ve yer yer devam patlamalar dün öğle saatlerinde söndürülebildi. Akar ve beraberindekiler Yüksekova Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların hakkında bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Harekat Merkezi’nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Akar ve komutanlar yangının dün öğlen saatlerinde söndürülmesi üzerine kazanın meydana geldiği 2 bin 80 rakımlı Süngü Tepe Üs Bölgesi’ne helikopterle gitti. Burada kazaya ilişkin bilgi alan ve bölgede incelemelerde bulunan Akar, dört yaralının tedavisine Ankara’da devam edileceğini aktardı.
TEDBİRLER ALINDI
Kaza yeri çevresinde alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, “Teknik ve adli çalışmanın sonucunda kazanın sebebi belirlenecek ve sonuçlar da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi. Akar, sivil, asker bütün kurumların omuz omuza büyük birliktelik içinde olay nedeniyle yaşanan acının dinmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Akar, “Bu kazaların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik” diye konuştu. Üs bölgesindeki incelemelerine bir süre daha devam eden Akar daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan tedavisine Ankara’da devam edilecek yaralıları uğurladı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yaralıları aldıktan sonra Ankara’ya hareket etti. Akar ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından Hakkari’den ayrıldı.
OKTAY'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari’de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara’ya sevk edilen 4 yaralı askeri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Oktay’a Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.
ADLİ, İDARİ VE TEKNİK İNCELEME
Akar, şunları söyledi: “Kaza bölgesinde, Yüksekova ve Şemdinli savcılarının yanı sıra Ankara’dan gelen askeri heyet de idari ve teknik incelemelerini yapmak için çalışmalarına başladı. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir.”
İBRAHİM ÖZKUR-MUŞ
Topçu Er İbrahim Özkur’un (21) terhisine 80 gün vardı. Bir çocuğu olan Özkur’un eşinin ikinciye hamile olduğu öğrenildi.
MEHMET KAŞIK-K.MARAŞ
Topçu Çavuş Mehmet Kaşık’ın (25) Kahramanmaraş’taki anne ve babasına acı haber ulaştı. Kaşık’ın bekar olduğu öğrenildi.
MENDUH ÇELİK-Ş.URFA
Topçu er Menduh Çelik’in (20) şehit olduğu haberi ailesine verildi. Çelik, bugün memleketi Şanlıurfa’da toprağa verilecek.
SAMET KAYMAKÇI-G.ANTEP
Topçu Er Samet Kaymakçı’nın ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Şehidin bir hafta önce izninin bitmesiyle birliğine döndüğü öğrenildi.
YUSUF ÖNDER-ANTALYA
Topçu Er Yusuf Önder’in (22) acı haberi Antalya’daki ailesine verildi. Önder’in ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.
HALİL DAŞ-KONYA
Topçu Uzman Çavuş Halil Daş’ın (26) acı haberi Konya Ereğli’ye ulaştı. Şehit Daş, 4 ay önce nişanlanmıştı, düğününü bekliyordu.
MELİH SANCAR-İSTANBUL
Topçu Er Melih Sancar’ın acı haberi İstanbul Avcılar’daki ailesine verildi. Baba Müslüm Sancar, “Vatan sağolsun” dedi.
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