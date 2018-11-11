Süngü Tepe’deki faciada 7 şehit 25 yaralı

Türkiye’de yürekler önceki gün Hakkari Şemdinli’den gelen acı haberle yandı. Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Korkunç olayda 7 Mehmetçik şehit oldu, 25’i de yaralandı. Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıktı.

TOMALAR DESTEK VERDİ

Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçları ekiplere destek verdi. Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sık sık hava hareketliliği gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayıda helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taşıdığı görüldü. Acı haberin duyulması üzerine önceki gece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar bölgeye geldi.

KOMUTANLAR BÖLGEDE

Süngü Tepe’de başlayan yangın ve yer yer devam patlamalar dün öğle saatlerinde söndürülebildi. Akar ve beraberindekiler Yüksekova Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların hakkında bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Harekat Merkezi’nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Akar ve komutanlar yangının dün öğlen saatlerinde söndürülmesi üzerine kazanın meydana geldiği 2 bin 80 rakımlı Süngü Tepe Üs Bölgesi’ne helikopterle gitti. Burada kazaya ilişkin bilgi alan ve bölgede incelemelerde bulunan Akar, dört yaralının tedavisine Ankara’da devam edileceğini aktardı.

TEDBİRLER ALINDI

Kaza yeri çevresinde alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, “Teknik ve adli çalışmanın sonucunda kazanın sebebi belirlenecek ve sonuçlar da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi. Akar, sivil, asker bütün kurumların omuz omuza büyük birliktelik içinde olay nedeniyle yaşanan acının dinmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Akar, “Bu kazaların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik” diye konuştu. Üs bölgesindeki incelemelerine bir süre daha devam eden Akar daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan tedavisine Ankara’da devam edilecek yaralıları uğurladı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yaralıları aldıktan sonra Ankara’ya hareket etti. Akar ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından Hakkari’den ayrıldı.

OKTAY'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET