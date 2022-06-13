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Politika

Sürekli açlık ve israf edebiyatı yapan Aykut Erdoğdu'dan milyonluk düğün

Küresel ekonomik krizi görmezden gelip sosyal medya üzerinden ‘Kriz sadece Türkiye'de var' algısı oluşturmaya çalışan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde dünyaevine girdi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
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CHP'li Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayında evlenmesinin ardından CHP'li Aykut Erdoğdu da şatafatlı bir düğünle dünya evine girdi. Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde gerçekleşen düğüne başta CHP'li üst düzey yöneticilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"SOBALI EVDEN ÇIKAN BİRİSİYİM"

Her fırsatta açlık ve israf edebiyatı yapan CHP'li Erdoğdu, milletvekili olmadan evvel kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak sunarken Boğaz'daki lüks sarayda milyonluk düğün yapması dikkatlerde kaçmadı.

Lüks oteldeki düğün birçok kişi tarafından sosyal medyada eleştirildi.

Erdoğdu'nun sarayda yaptığı lüks düğün sonrası akıllara açlık ve israf edebiyatı geldi.

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