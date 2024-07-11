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Politika

Suriye ile diyalog adımları DEM Parti'yi rahatsız etti

Meclis Grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması girişimlerini eleştirdi. Bakırhan, CHP'ye de bu konu üzerinden gözdağı verdi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 08:37 - Güncelleme:
Suriye ile diyalog adımları DEM Parti'yi rahatsız etti
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Grup toplantısında Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması çabalarını eleştirdi.

Terör örgütü PKK/YPG söylemini devam ettirdiği görülen Bakırhan, Türkiye'nin Suriye politikasını "Kürt düşmanlığı" olarak niteledi. Bakırhan, seçimlerde açık ve gizli ittifaklar kurdukları CHP'ye de bu konu üzerinden ayar vermeye çalıştı.

CHP'YE GÖZDAĞI

Bakırhan, "Hadi iktidarı anladık şimdi bir de ana muhalefet partisinin başkanının da bu konuda iştahı kabarmış. Sayın Özgür Özel diyor ki Erdoğan ile Esad arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim. Sayın Özel Erdoğan ile Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir görüşme ve ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir" diye çıkıştı.

  • Tuncer Bakırhan
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  • suriye

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