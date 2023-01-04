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Politika

Bakan Akar'dan kritik Rusya ve Suriye açıklaması!

Dün Genel Merkez'de gerçekleştirilen toplantıya ilişkin soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Rusya ile yaptığımız ortak devriyeler Suriye'nin kuzeyine geliştirilebilir' diye konuştu.

4 Ocak 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan kritik Rusya ve Suriye açıklaması!
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "Moskova'da yapılan görüşmede tutumumuz ülkemizin milletimizin savunması. Kararlılığımızı muhataplarımıza ifade ettik. İster Türkiye ister Suriye'deki kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değil. Gerçek dışı haberlere itibar edip farklı tutumlara girmemeliler. Görüşmelerimizin devamı olacak. Umudumuz sürecin makul mantıklı şekilde devam etmesi" dedi.

Akar, "Rusya ile yaptığımız ortak devriyeler Suriye'nin kuzeyine geliştirilebilir" diye konuştu.

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