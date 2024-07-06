İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Suriye ile yeni süreç öncesi AK Parti'den çarpıcı açıklama: Yakınlaşmadan rahatsızlık duyanlar var
Politika

Suriye ile yeni süreç öncesi AK Parti'den çarpıcı açıklama: Yakınlaşmadan rahatsızlık duyanlar var

AK Parti Hatay milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, 'Kayseri'de bu dükkanları yakmalıyız diyen akıl ile Suriye'de Türk bayraklarını yırtan el aynı. Liderlerin görüşmesinden rahatsız olan bir irade var.' dedi. Yayman, 'Türkiye ve Suriye'nin arasının düzelmesi, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen teröristan devletinin ortadan kalkması demek.' ifadelerini kullandı.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Suriye ile yeni süreç öncesi AK Parti'den çarpıcı açıklama: Yakınlaşmadan rahatsızlık duyanlar var
ABONE OL

AK Parti Hatay milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK'te sorularını cevapladı.

Yayman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye bugün heyecan içerisinde, milli maçı seyredeceğiz. Türk Milli Takımı inanılmaz bir maç oynadı Avusturya'da. İçimizdeki İrlandalıları da yendik dedim. Merih'in bozkurt işareti yapması, bir futbolda yaptığı hareket bu. Futbol asla futbol değildir. Burada çifte standart var. Bir bardak suda fırtına kopardılar.

Merih Demiral çok değerli bir futbolcu. Bu men cezası asla kabul edilemez. Futbol şenliktir. Futbol kitleleri birleştirendir. Ama siz ötekileştiriyorsunuz. Türkiye 2-1 kazanacak diyorum. Bizim coşkuya, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa çifte standart uyguluyor. Bunu AB'de de uyguluyor. İnşallah finali İspanya'yla oynarız.

KAYSERİ VE SURİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriyeliler konusunda çok yanlış bilgiler var. Son bir yılda 800 bin Suriyeli geri döndü. Türkiye'de resmi sayılara göre 3 milyon 400 bin civarında Suriyeli var. Suriyeliler konusunda milletimizin bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Asla kimsenin dükkanı yağmalamak vandallıktır. Kayseri'de bu dükkanları yakmalıyız diyen akıl ile Suriye'de Türk bayraklarını yırtan el aynı. Liderlerin görüşmesinden rahatsız olan bir irade var.

Esad yönetimi seçimden önce Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek istemediğini söyledi. Seçim geçti. Eğer Kayseri'deki Afrin'deki olaylar olmasaydı ben Astana'da bir görüşme olacağını düşünüyordum.

Türkiye ve Suriye'nin arasının düzelmesi, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen teröristan devletinin ortadan kalkması demek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Esed'e bir davetimiz olabilir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.