Suriye kararlılığı ABD’ye bir kez daha anlatıldı
Başkan Erdoğan’ın Suriye konusundaki tarihi öneme sahip Moskova ziyaretinin ardındoan Türkiye dün de ABD’li bir temsilciyi ağırladı.
Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara görüşmeler de bulundu. Jeffrey, önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Kabulde Akar tarafından, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklenti ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar’ın Jeffrey’i kabul ettiği görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı bildirildi.
HAKLI BEKLENTİ
Görüşmede, Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi.
Astsubaylara zam müjdesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, astsubayların özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Statü geçiş kontenjanlarında astsubayların lehine artış olduğunu ifade eden Akar, “Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz” dedi. Akar, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili de önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, uzman çavuş aylıklarına da 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırının ise 52’ye çıkarıldığını anımsattı.
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