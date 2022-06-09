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Politika

Olası Suriye operasyonu öncesi sıcak gelişme! Diplomatik kaynaklar: Belgeler Rusya'ya gönderildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor

Sabah Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmeye hazırlandığı 5'inci harekat öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret ederken, Suriye operasyonu konuşulmuştu.

Rusya, bu konuda olumlu ya da olumsuz şekilde net bir tavır koymazken, bugün diplomatik kaynaklar üzerinden bilgiler paylaşıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek.

"Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor" sözleri ile sivillerin YPG/PKK'nın zulmü altında ezildiğine dikkat çekildi.

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