Suriye sınırına obüs sevk edildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.