İnsanlık dersi

Arjantin’inbaşkenti Buenos Aires’te yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde kritik temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüştü. Yaklaşık bir saat süren zirve sonrası G20’nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Münbiç’in terörden temizlenmesi meselesini görüştük. Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Elimizdeki belgeleri verdik. FETÖ’nün elebaşıyla başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Temenni ederim ki FETÖ’ye yönelik olumlu adımları atarız” dedi.

HAPSEDEMEZSİNİZ…

Başkan Erdoğan, Batı’nın Suriyeli mültecilere yaklaşımına da sert tepki gösterdi. Türkiye’nin Suriyelilerin yanında çeşitli yerlerden gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Hiç kimse sadece sınırlarını kapatmakla, polisiye tedbirlerle açlıktan, kıtlıktan, çatışmalardan kaçıp gelen insanları dikenli tel örgülere mahkum etmekle mülteci sorununa çare bulamaz.”

YEMEN’DEKİ DRAM

Erdoğan, mülteci düşmanlığını körükleyerek meseleyi çözdüklerini zannedenlerin er ya da geç hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarına vurguladı.

“Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor” diyen Erdoğan, “Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen’in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır” ifadesini kullandı. Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Terörle mücadelede müttefiklerimizden samimiyet bekliyoruz” dedi.

ALÇAKÇA BİR CİNAYET

Dünya liderlerinin Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik sessizliğin tepki gösteren Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Türkiye, burada açık ve net bilgileri, belgeleri kim istediyse hepsine verdi. Suçluları bize vermelerini istedik. Biz yargılıyoruz diyorlar. 22 kişinin tutuklu olduğunu ve bunların içinde idamla yargılanacak olanların olduğunu söylüyorlar. Suudi Arabistan’dan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini bizim başsavcımıza vermedi. Süreci takip ediyoruz. Tüm dünyanın meselesidir. Yerel işbirlikçi kimdir, bunu bize açıklayacaksınız. Bizim, Kraliyet Ailesi’ni yıpratmak gibi bir niyetimiz yoktur” ifadesini kullandı.