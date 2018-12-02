İnsanlık dersi
Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Kaşıkçı cinayeti, Suriyeli mülteciler, Yemen’deki dram ve terörle mücadele konularındaki hassas tutumuyla liderlere insani duruş dersi verdi, “Elinizi taşın altına koyun” çağrısı yaptı.
- NUH ALBAYRAK - HALİME KÖKÇE
Arjantin’inbaşkenti Buenos Aires’te yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde kritik temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüştü. Yaklaşık bir saat süren zirve sonrası G20’nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Münbiç’in terörden temizlenmesi meselesini görüştük. Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Elimizdeki belgeleri verdik. FETÖ’nün elebaşıyla başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Temenni ederim ki FETÖ’ye yönelik olumlu adımları atarız” dedi.
HAPSEDEMEZSİNİZ…
Başkan Erdoğan, Batı’nın Suriyeli mültecilere yaklaşımına da sert tepki gösterdi. Türkiye’nin Suriyelilerin yanında çeşitli yerlerden gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Hiç kimse sadece sınırlarını kapatmakla, polisiye tedbirlerle açlıktan, kıtlıktan, çatışmalardan kaçıp gelen insanları dikenli tel örgülere mahkum etmekle mülteci sorununa çare bulamaz.”
YEMEN’DEKİ DRAM
Erdoğan, mülteci düşmanlığını körükleyerek meseleyi çözdüklerini zannedenlerin er ya da geç hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarına vurguladı.
“Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor” diyen Erdoğan, “Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen’in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır” ifadesini kullandı. Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Terörle mücadelede müttefiklerimizden samimiyet bekliyoruz” dedi.
ALÇAKÇA BİR CİNAYET
Dünya liderlerinin Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik sessizliğin tepki gösteren Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Türkiye, burada açık ve net bilgileri, belgeleri kim istediyse hepsine verdi. Suçluları bize vermelerini istedik. Biz yargılıyoruz diyorlar. 22 kişinin tutuklu olduğunu ve bunların içinde idamla yargılanacak olanların olduğunu söylüyorlar. Suudi Arabistan’dan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini bizim başsavcımıza vermedi. Süreci takip ediyoruz. Tüm dünyanın meselesidir. Yerel işbirlikçi kimdir, bunu bize açıklayacaksınız. Bizim, Kraliyet Ailesi’ni yıpratmak gibi bir niyetimiz yoktur” ifadesini kullandı.
Zirvenin 2. gününde gerçekleştirilen kritik görüşmede Putin, İdlib’deki sorunların çözümüne yönelik çabalarından dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
Hayati konuları görüştük
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler” ifadesini kullandı. TürkAkım’la ilgili görüşmelerin büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “İdlib ile ilgili olarak İstanbul’daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum” ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, Putin’in vizeleri de kımi olarak kaldırdığını söyledi. Putin ise Türkiye’nin dış politika konularında bir ortak olarak ne denli güvenilir olduğunu kanıtladığını belirterek, “Bu toplantıyı verimli iş birliğimizin bir göstergesi olarak addediyorum. İş birliğimizde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. İstanbul toplantısı sonrasında da bu ilerlemeye dair çok güzel sinyaller, mesajlar almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
G20 liderleri yemekte buluştu
Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri, Buenos Aires’in en gözde mekanı Teatro Colon’da G20’ye katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Başkan Erdoğan’ın helal yemek talebiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un vejeteryan isteği dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yemekte hazır bulanan liderler arasında yer aldı. Erdoğan helal gıda talebinde bulundu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandı. Ayrıca alkol almayacağının bilgisi verildi ve Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildi. Fransız lider Emmanuel Macron için de vejeteryan yemeği servis edildi. Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı. 84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladı. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalındı.
Görmezden gelip selam vermedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinde gözlerin çevrildiği Prens Selman’la selamlaşması ve görmezden gelmesi dikkat çekti. Selman’ın ise suratının asıldığı görüldü.
Selman’a karşı iki yüzlü Avrupa
Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, G20 zirvesinde büyük tepki çekmesi beklenirken, liderlerin görüşmek için adeta sıraya girmesi ve samimi bir havada görüşmeleri Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor.
AYAKÜSTÜ KONUŞMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, G20 Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü bir konuşma yaptı. Macron, her ne kadar Suudi Veliaht Prens ile gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istese de, yüzlerdeki tebessümün, samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bin Selman’ın samimi şekilde selamlaştığı görüldü. İngiltere Başbakanı Therasa May de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldi. Başbakan, Cemal Kaşıkçı’nın kurban gittiği korkunç cinayetin sorumlularından hesap sorulmasının sağlanmasının önemini vurguladı “üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istedi. Öte yandan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de kısa bir görüşme yaptı.
MACRON İLE SAMİMİ SOHBET
Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Arjantin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul etti
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul etti. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı’nda basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Arjantin Devlet Başkanı Macri ile de bir araya geldi.
Emine Erdoğan MALBA Müzesi’ni ziyaret etti
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programı çerçevesinde Latin Amerika Sanat Müzesi’ne (MALBA) ziyarette bulundu. Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’nin eşi Juliana Awada’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından MALBA Oditoryumu’nda erken çocukluk dönemine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirildi. Programın sonunda çocukların gösterisinden oluşan bir sanat etkinliği de yapıldı.
Erdoğan bugün ziyaret ediyor
Paraguay’da Türk dizilerine büyük ilgi
G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Arjantin’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Paraguay’ı, yarın ise Venezuela’yı ziyaret edecek. Türkiye’den Paraguay’a ilk defa Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ziyaret gerçekleştiriliyor. Ülkenin dışişleri bakanları Leila Rachid Mart 2006’da, Alejandro Hamed Mart da 2009’da Türkiye’yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen yıl ocak ayında bakanlık seviyesinde ilk kez bu ülkeye ziyarette bulundu.
DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Ziyarette Çavuşoğlu, mevkidaşı Eladio Loizaga ile görüşmüş, iki ülke arasında “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” ile “Hava Ulaştırma Anlaşması” imzalanmıştı. Türk dizilerinin revaçta olduğu Paraguay’da FETÖ ile ilişkili bir vakfın bulunduğu belirtiliyor. Tel Aviv Büyükelçiliğini Mayıs 2018’de Kudüs’e taşıyacağını açıklayarak dikkati çeken Paraguay, daha sonra bu kararından vazgeçerek temsilciliğini Tel Aviv’e geri taşıyacağını bildirmişti.
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