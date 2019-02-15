'Suriye'de çözüme çok yakınız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya’nın Soçi kentinde yeniden bir araya geldi. Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:

ABD´NİN KARARI: Sayın Trump’ın aldığı karar gerçekleşmesi halinde son derece önemlidir. Çekilme sürecinin PYD/YPG ve DEAŞ’ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır. Kurulacak güvenli bölge terör örgütlerinin serpilip büyüyeceği bir alan olarak tahayyül edilmemelidir. Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Güvenli bölge tesisi dahil bu yönde atacağımız adımlara Astana ortaklarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun yanında 98’deki Adana Mutabakatı çerçevesi içinde de geleceğimizi buna göre yorumladığımızı da ifade etmek istiyorum.

FARKLILIK VAR: ABD’nin geri çekilme ifadeleri sayın Trump’a ait. Fakat sayın Trump’ın mesai arkadaşlarının aynı düşünceleri aynı görüşleri maalesef paylaşmadığını görüyoruz. Eğer bu kararlı bir adımsa ve söylendiği andan itibaren bu adım atılmış olsa herhalde şu anda çok daha farklı bir mesafe alınma durumu olurdu.

MÜNBİÇ BOŞALTILMALI: Bizim derdimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır, Münbiç’in terör örgütlerinden boşaltılmasıdır. Ve aynı şekilde İdlib’te terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye halkıdır, buraların Suriye halkına teslim edilmesidir.

MÜSAADE ETMEYİZ: İdlib başta olmak üzere Suriye´de ateşkesin sağlanması gündem maddelerimiz arasındaydı. Rejimin ateşkese uyması konusundaki beklentimizi Rus ve İranlı muhataplarımıza ilettim.. Siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Süreci muhakkak başarıya ulaştırmalıyız.

TAVIRLI OLMALIYIZ: Sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmuştu. Bu terör koridorunu yıkma bizim birinci meselemizdi. Bir diğer mesele Halep meselesiydi. Benzer bir olay İdlib´de olacaktı. Rusya ile ortak müdahalemiz göç olayını engelledi. Ama oradaki terör örgütlerine karşı da karşı durmaya mecburuz. Şimdi Fırat´ın doğusu batısı söz konusu. Üç ülke olarak terör örgütlerine tavırlı olmalıyız.

ALTERNATİF DEĞİL: Anayasa Komitesi konusundaki çalışmalarda henüz beklediğimiz hız yok. Bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini kendi iradesi ile teyit etme kararını verebilsin. Bizler, şu anda üçlü Astana sürecindeki paydaşlar olarak bütün hesabımız derdimiz Cenevre’ye bir alternatif değildir. Böyle bir derdimiz yok. Ama işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymaktır. Bunun çalışmasını şu ana kadar yaptık, yapıyoruz.