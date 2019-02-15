'Suriye'de çözüme çok yakınız'
Başkan Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği Soçi’deki tarihi zirvede “Çözüm umudu hiç bu kadar filizlenmemişti” sözleriyle Suriye’de barışa çok yaklaştıklarını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya’nın Soçi kentinde yeniden bir araya geldi. Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:
ABD´NİN KARARI: Sayın Trump’ın aldığı karar gerçekleşmesi halinde son derece önemlidir. Çekilme sürecinin PYD/YPG ve DEAŞ’ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır. Kurulacak güvenli bölge terör örgütlerinin serpilip büyüyeceği bir alan olarak tahayyül edilmemelidir. Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Güvenli bölge tesisi dahil bu yönde atacağımız adımlara Astana ortaklarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun yanında 98’deki Adana Mutabakatı çerçevesi içinde de geleceğimizi buna göre yorumladığımızı da ifade etmek istiyorum.
FARKLILIK VAR: ABD’nin geri çekilme ifadeleri sayın Trump’a ait. Fakat sayın Trump’ın mesai arkadaşlarının aynı düşünceleri aynı görüşleri maalesef paylaşmadığını görüyoruz. Eğer bu kararlı bir adımsa ve söylendiği andan itibaren bu adım atılmış olsa herhalde şu anda çok daha farklı bir mesafe alınma durumu olurdu.
MÜNBİÇ BOŞALTILMALI: Bizim derdimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır, Münbiç’in terör örgütlerinden boşaltılmasıdır. Ve aynı şekilde İdlib’te terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye halkıdır, buraların Suriye halkına teslim edilmesidir.
MÜSAADE ETMEYİZ: İdlib başta olmak üzere Suriye´de ateşkesin sağlanması gündem maddelerimiz arasındaydı. Rejimin ateşkese uyması konusundaki beklentimizi Rus ve İranlı muhataplarımıza ilettim.. Siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Süreci muhakkak başarıya ulaştırmalıyız.
TAVIRLI OLMALIYIZ: Sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmuştu. Bu terör koridorunu yıkma bizim birinci meselemizdi. Bir diğer mesele Halep meselesiydi. Benzer bir olay İdlib´de olacaktı. Rusya ile ortak müdahalemiz göç olayını engelledi. Ama oradaki terör örgütlerine karşı da karşı durmaya mecburuz. Şimdi Fırat´ın doğusu batısı söz konusu. Üç ülke olarak terör örgütlerine tavırlı olmalıyız.
ALTERNATİF DEĞİL: Anayasa Komitesi konusundaki çalışmalarda henüz beklediğimiz hız yok. Bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini kendi iradesi ile teyit etme kararını verebilsin. Bizler, şu anda üçlü Astana sürecindeki paydaşlar olarak bütün hesabımız derdimiz Cenevre’ye bir alternatif değildir. Böyle bir derdimiz yok. Ama işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymaktır. Bunun çalışmasını şu ana kadar yaptık, yapıyoruz.
FIRAT’IN DOĞUSU VE İDLİB TEMİZLENMELİ
İran Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle konuştu: “İdlib’de garantörlerin mevcudiyeti geçici. İdlib’deki teröristlerin çıkarılması gerekiyor. Fırat’ın doğusu ve İdlib temizlenmeli. Suriye hükümetine geri verilmeli. Savaşı sona erdirdik. İstikrarı ve barışı sağlamış durumdayız.Amacımız, tüm terör örgütlerini ortadan kaldırmak ve diyalogun geliştirilmesi ve anayasanın yenilenmesi ile sığınmacıların evlerine dönmesi olacaktır. Maalesef ABD hükümeti Suriye’deki terör gruplarını kullanarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyor.En iyi çözüm Suriye’deki merkezi hükümet olacaktır. Suriye ve Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar, bu konuda atılacak adımlardan birisi olabilir. İran, Rus dostlarımızla birlikte Suriye ve Türkiye arasındaki dostluğun tesisi için çalışmaya hazırdır. Suriye’de yeniden inşaya başlamak için çalışmalar başlatılmalı. Üçlü görüşmelerin yanı sıra Cenevre’deki görüşmeler de çok önemlidir. Suriye’deki barışın devamı için amaçlanan dış müdahaleler olmaksızın bunların gerçekleştirilmesi ve toprak bütünlüğü çok önemlidir. İçişlerine karışılmamalıdır. Her türlü teröre karşı mücadele gerçekleştirilmeli. Dış güçlerin Suriye’deki ABD güçlerinin ayrılması gereklidir. İsrail’in siyonist rejiminin işgalini sona erdirmesi için baskı yapılmalı.”
BM DAHA AKTİF ROL OYNAMALI
Rusya Devlet Başkan Putin ise Suriye’de terörle mücadele ve insani durumun iyileşmesi için çalışılacağını belirterek, şunları söyledi: “Anayasa Komitesi listesi neredeyse tamamen onaylandı. Sadece Suriyeliler kendi geleceğini belirlemeli. Bunun alternatifi yok.” Üç liderin ABD’nin çekilme planlarını da değerlendirdiğini anlatan Putin, şunları kaydetti: Suriyeli mültecilerinin geri dönmelerini değerlendirdik. Katkılarımız sayesinde 1.5 milyon insanın dönmesi için koşullar sağlandı. Barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”Anayasal komite için büyük çaba sarf edildi” diyen Putin, şunları vurguladı: “Çalışmaya başlaması çok önemli. İdlib’de nihai çözüm bulmamız çok önemli. 3 ülkenin gerekli adımları atması ve terörü tamamen ortadan kaldırmaları gereklidir. Ateşkes İdlib’deki teröristler için mazeret olamaz. Suriye’nin kuzey doğusundaki durumu da görüştük. ABD’nin asker çekme kararını da görüştük. Erdoğan ile yaptığımız fikir alışverişinde Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir kaldık. BM’nin daha aktif bir rol oynamasını beklemekteyiz. Dünya ülkeleri şart olmadan destek olmalı. Görüşmelerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
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