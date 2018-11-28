Suriye’de Fırat’ın doğusu en büyük tehdittir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Külliye’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Suriye ve Irak’ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye’nin güney sınırlarına yönelik tehdide karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: “Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir. Suriye’de kalıcı bir çözüm için Anayasa Komitesi’nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmustur. ”

DUYARSIZ KALMAYIZ

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunaişaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYD-YPG’nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edilmiştir.”

OPERASYONLAR IRAK’TA SÜRECEK Irak’ta göreve yeni gelen hükümetle güvenlik başta olmak üzere, tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki iradenin teyit edildiği belirtilen bildiride, Türkiye’nin milli güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak’taki mevcudiyetine karşı icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizildi.