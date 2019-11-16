Suriye’de ihtiyaç sahibi aileye yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi 1940 aileye gıda yardımında bulundu.
Dağıtılan kolilerde çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlı gibi ürünler yer aldı. İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Alaca, “Son bir ay içinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere gıda desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.
Kış aylarının kendi hissettirmeye başlamasıyla çadır kentlerde yaşamın gittikçe zorlaştığını belirten Yakup Alaca, “Şu an Suriye’de iç savaştan dolayı evleri yıkılan yüzbinlerce insan, çadırların içinde bu kış ayında yaşamaya tutunmaya çalışıyorlar. İnsanlar yaklaşık dokuz yıldır çadırlarda yaşıyorlar” diye konuştu.
MAZLUMUN YANINDAYIZ
Alaca, Türkiye’den gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına kolaylık sağladığını dile getirerek, “İHH olarak bu kış ayında da buradaki mazlum halkın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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