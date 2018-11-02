Suriye’de kalıcı barış istiyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Parlamenter Forumu’nda konuştu. Arjantin Ulusal Kongresi’nde başlayan forumda, “Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı panelin ana konuşmacısı olan Yıldırım, ülkeler arasındaki eşitsizliğe ve bunların oluşturduğu sorunlara dikkat çekti. Yıldırım, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi ve Parlamenter Forumu’ndan önemli sonuçlar çıkmasını beklediğini söyledi.

BU DÜNYA HEPİMİZİN EVİ

Yıldırım, “Dünya hepimizin evi. Burada herkesin barış, güven ve huzur içinde yaşaması için her ferdin mutluluğunu sağlamak hepimizin görevi. Kimse kendi köşesine çekilerek diğerlerinin sorununa sırtını dönemez zira kaçtığımız, önemsemediğimiz her sorun daha sonra büyüyerek karşımıza çıkıyor. İnsanlık tarihine baktığımızda geçtiğimiz onlarca yıl içinde savaşsız hiçbir zaman dilimi göremiyoruz. Savaşların yanı sıra yoksulluk, işsizlik sorunları da dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor” diye konuştu.

SORUNLARA ÇÖZÜM ARAMAK

Dünyadaki kaynakların eşit ve adil bir şekilde dağıtılması durumunda bugünkü çarpıklıkların olmayacağını belirten Yıldırım, “Dünyada 700 milyon kişi aşırı besleniyor. Buna rağmen 800 milyon kişinin ise açlıkla boğuştuyor. Her yıl 11 milyon kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.258 milyon yerinden yurdundan edilmiş, yollara düşmüş insan var. Dünya nüfusu 7,5 milyar ve 2050’de 9,5 milyara çıkacağı öngörülüyor. Her geçen yıl daha da kalabalıklaşan dünyanın sorunlarına çözüm aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR AYDINLIK İÇİN

Türkiye’nin, Suriyeli sığınmacılar için 30 milyar doların üzerinde bir bütçe kullandığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye 3,5 milyon Suriyeliye 8 yıldır ev sahipliği yapıyor. Biz ‘İnsanı yaşat ki dünya yaşasın’ anlayışıyla çalışıyoruz ve bu konuda dünyadan bir yardım almıyoruz.30 milyar doların üzerinde bugüne kadar bir bütçe kullandık. Bundan sonra da aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Yeter ki Suriye’de bir an önce sorunlar ortadan kalksın. Tüm Suriyelilerin içinde olacağı kalıcı bir barışın, yeni bir aydınlık günün başlamasını istiyoruz” dedi.