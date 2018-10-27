Suriye’de siyasi çözüm vakti

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Diyarbakır Kongresi”ne katıldı. Kayapınar Kültür Merkezindeki kongrede konuşan Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ev sahipliğinde, bugün düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASKERİ DEĞİL SİYASİ

Kalın, özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle yapılan İdlib mutabakatı sonrasında, Suriye’deki siyasi sürecin, hem sahada hem diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdiğini belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katılacağı zirvede Kalın, İdlib mutabakatı, siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş süreci gibi konuların ele alınacağına işaret etti. Kalın sözlerini şöyle tamamladı: Suriye’de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Başkanımız, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak. Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye’nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi.

KÜÇÜK GRUPLAR

Zirvede, Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle “küçük grup” diye bilinen Almanya ve Fransa’nın içinde yer aldığı grup ilk defa bir araya gelecek.

KİM NE DİYOR?

ALMANYA: Türkiye Soçi mutabakatıyla oldukça özel bir sorumluluk üstlendi. Mutabakatı destekleyeceğiz. İstanbul zirvesinin mutabakatın uygulanmasına katkıda bulunacağını umuyruz.

FRANSA: İdlib’deki ateşkes kırılgan. Hızlı bir şekilde sağlamlaştırılması gerekiyor. Zirveyi anayasa komitesi kurulmasını hızlandırmak ve siyasi süreci başlatmak için bir “fırsat” olarak görüyoruz.

RUSYA: İstanbul zirvesinden dönüm noktası niteliğinde karar çıkması beklenmemeli. Zirve dört ülke arasında iş birliği alanları için fikir teatisi yapmak için önemli.

BM: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 19 Ekim’deki açıklamasında zirvenin “tam zamanında” yapıldığını belirtip “Güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. İdlib ve Suriye’deki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmalı” dedi.