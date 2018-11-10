Suriye’de siyasi çözüme ilerlemeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Aşkabat’ta, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde “Türk Dış Politikası-İnsani Diplomasi” konulu konuşma yaptı. Türkiye ve Türkmenistan’ın karşılıklı olarak ortaya koyduğu her vizyonu ve projeyi desteklediğini belirten Çavuşoğlu, “Kardeşlere yakışan da budur. Ortak tarihimiz, kültürümüz var. Buralar bizim ata vatanlarımız” ifadesini kullandı. İki ülke arasında enerji, ticaret, ulaşım, eğitim alanında çok yakın iş birliği olduğunu belirten Çavuşoğlu “Özellikle FETÖ konusunda, darbe girişiminden önce ve sonrasında, ilk ve en cesur adımı atan ülkelerden biri kardeş Türkmenistan’dır” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin girişimci ve insani politikayla bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirterek, Suriye’deki soruna siyasi çözüm bulunması için çok çalıştıklarının altını çizdi. Rusya’nın Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatıyla insani dramların önüne geçtiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, siyasi çözüm için de çok önemli bir fırsat penceresi açtıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, “Şimdi bir Anayasa Komisyonunun kurulmasıyla bunu değerlendirerek, artık Suriye’de siyasi çözüme doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Birleşemiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerin,küresel sorunların çözümünde başarısız olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi dahil İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan teşkilatların da ciddi reforma tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.