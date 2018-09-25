Suriye’de terör kendine alan açamayacak

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türk Miras Vakfı (THO) ve Sabah Yazarlar Kulübü tarafından New York’ta “Turkey Today” başlıklı panel düzenlendi. SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi, Suriyeli sığınmacı krizi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ele alındı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SAADET ORUÇ: Türkiye, Suriye’de terörün kendisine alan açmasına ve orada ‘DEAŞ ile mücadele ediyorum’ bahanesiyle başka bir terör örgütüne alan açılmasına hiçbir şekilde izin vermeyecek. Türkiye’nin vizyonu ortada. Türkiye, sınırlarının hiçbir şekilde tehdit edilmesine, sınırlarının güvenliğinin sıkıntıya düşürülmesine izin vermeyecek, bu konuda adım atacak. Başkan Erdoğan buraya İdlib’de bir facianın, bir felaketin engellenmesinin artısıyla geldi. Özellikle Soçi’de Rus lider Vladimir Putin ile yapılan mutabakat Türkiye’nin insani alanda attığı adımlara son örnek oldu. Zira Türkiye’nin bu ısrarlı girişimleri olmasaydı şu anda belki biz bunları konuştuğumuz sırada İdlib’de masum insanlar ölüyor olacaktı, yüz binlerce insan yerlerinden edilmek zorunda kalacaktı.

SETA GENEL DİREKTÖRÜ BURHANETTİN SAYIN: Ortadoğu’da Arap Baharı’nın ardından ciddi politik değişiklikler oldu. Suriye’deki iç savaş Türkiye’nin bölgesel politikasını çok etkiledi. Ortadoğu yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor.