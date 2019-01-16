'Suriye'de YPG istemiyoruz'

Türkiye’de YPG/PKK’nın zulmünden kaçan Kürtler Türkiye’ye sığındı. Bölgenin ileri gelenleri terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi olarak görmenin doğru olmadığını ifade ederek, azınlık bir grubun çoğunluğa zulmettiğini, katliamlara varan cinayetler işlediğini söyledi.

BEŞ BİNİ TERÖRİST

Suriye’deki Kürtler adına aşiret liderlerinden oluşan 40 kişilik heyete başkanlık ederek Türkiye’de temaslarda bulunan Abdülaziz Temo, Star’a yaptığı açıklamada “Suriye’deki Kürtlerin hepsi PKK’lı değil. 3 milyon Kürt var, onlar ise sadece 4-5 bin kişi. PKK’ya sağlanacak koruma, muhaliflerin üzerindeki örgütün baskılarını da artıracak” dedi. ABD’nin çekilme kararı sonrasında Azez’de bir araya gelen aşiret temsilcileri arasında yer alan Kürtler ise terör örgütüne şu sözlerle tepki göstermişti:

ÖLÜME GÖTÜRDÜLER

Afrin aşiret liderlerinden Azad Osman: Biz Afrinli Kürtler, YPG/PKK’dan çok büyük zarar gördük. Gençlerimizi ölüme götürdüler, okullarından ettiler. Bundan dolayı onların elinden birçok zulüm gördük. Bu teröristler sözde ‘koruyoruz’ dediği Kürt halkını öldürüyor. Bizler istiyoruz ki; Türkiye teröristleri sınırdan uzaklaştırırsın. PKK teröründen kurtulmak istiyoruz.

Bağımsız Suriye Kürtleri üyesi Dildar Bedirhan: PKK, Afrin’e çok büyük zararlar verdi. Bu teröristlerin iğrenç yüzüne tanık olmayan Kürt kalmadı. Bu teröristler Türkiye’de nasıl hendeklerle binlerce Kürt’ün evini başına yıktıysa on binlercesini sokağa döktüyse burada aynı şeyi yapmaya hazırlanıyorlar.

Suriyeli Kürtlerden Abdo İbrahim: YPG bölgeyi ele geçirdikten sonra bunların zalim olduğunu anladık. Herkesten haraç topluyordu. Parası olmayanların ise iş yerini elinden alıyordu. Biz terör örgütünün oradan gitmesini istiyoruz çünkü bizi temsil etmiyor. Kürt’üz ama bize de zulmettiler.

Kürt Kanaat Önderi Şeyh Muhammed Zahid Alhaznevi: Amerika, bölgedeki insanların ve Müslümanların hakkını aramak için kesinlikle gelmemiştir. Yıllarca kardeşçe yaşayan Kürtler, Araplar, Türkler, asıl düşmanlarını unutup birbirine düşman oldular. ABD’nin istediği şey, Müslümanların topraklarında kan ve gözyaşı dökülmesidir.

TÜRKİYE’YE SIĞINDILAR

Terör örgütü YPG/PKK’nın baskıları sonucu Haseke bölgesinden 129 bin 995, Rakka bölgesinden 95 bin 250 ve Deyrizor bölgesinden 116 bin 768, Ayn El Arap’tan ise 128 bin 993 kişi canlarını zor kurtararak Türkiye’ye sığındı. Coğrafyasındaki mazlumlara kucak açan Türkiye, YPG/PKK zulmünden kaçan toplamda 471 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

‘SURİYE’DE KALSAYDIK ÖLÜRDÜK’

Ülkelerindeki iç savaşta yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Suriyeli Kürtler ve Araplar, topraklarının kurtarılmasını istedi ve ekledi: Türkiye bize sahip çıktı; onlar olmasaydı bizi öldürürlerdi.