'Suriye’den çekilme için ortak görev gücü kurduk'

Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington’daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada “ABD’nin Suriye’dençekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu” dedi. Bu gücün sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacağını ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendireceği bilgisini veren Çavuşoğlu, “Bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekildegerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk” diye konuştu.

RUSYA VE ABD İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılan Münbiç yol haritasına da değinen Çavuşoğlu, “Kötü hava şartlarına rağmen hızlandı diyebiliriz. Şu anda ortak devriyelerin dışında, YPG/PYD buradan çıkarıldıktan sonra yönetimde ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konusunda da çalışmalar başlamış durumda” dedi. “Teröristlerin korunacağı bir tampon bölge isteniyorsa buna karşıyız”diyen Çavuşoğlu “Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD’yle koordine etmeye çalışıyoruz” bilgisini verdi. Çavuşoğlu, ABD, Mısır, Suudi Arabistan Almanya, Fransa İngiltere ve Ürdün’ün oluşturduğu DEAŞ Karşıtı Küçük Koalisyon içindeki bazı ülkelerin YPG/PKK ile içli dışlı olduğunu vurgulayarak, bu devletlerin Suriye’de anayasa komisyonu kurulmasını engellediğini, hatta İdlib’deki Çatışmasızlık Bölgesini’nin bozulması için radikal gruplara para verdiklerini söyledi.