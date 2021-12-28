Suriyeli esnafı aşağılamaya çalışarak kimlik soran Ümit Özdağ'a tepki yağdı

28 Aralık 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 11:56

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuya girdi. Özdağ, kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aşağıladı.

"TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ" DİYEREK PAYLAŞTI

Özdağ bu anları Twitter hesabından "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" mesajıyla paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Suriyeli kuyumcuyu ifadeleriyle aşağılayan, hakkı olmadığı halde kimlik soran Özdağ'a sosyal medyada tepki yağdı.