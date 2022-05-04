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Politika

Suriyeli seçmen iddialarına cevap: Bu hanımefendinin iki problemi var

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara cevaben, “Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil. Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz” açıklamasında bulundu.

IHA4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara kendi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Başer'in kötü niyetli olduğunu vurgulayan Çataklı, şu ifadelere yer verdi:

"Son yalanını da söyleyeyim; MSB'nin söylediği rakam; İdlip 3.8 milyon, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon, Barış Pınarı 300 bin. Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, Kötü niyetli sözümona akademisyen. Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil. Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz."

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