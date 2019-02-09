Suriyeli Türkmen askere uğurlandı

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından altı yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelen 21 yaşındaki Yaser Şertik, iki ay önce Türk vatandaşlığına kabul edildi. Kimliğini almasının ardından e-devlet şifresiyle sisteme giren Şertik, askerlik çağrısı olduğunu gördü. Bunun üzerine askerlik şubesine giderek işlemlerini tamamlayan Şertik, İzmir Gaziemir Ulaştırma Komutanlığı’ndaki acemi birliğine teslim olmak için hazırlık yapıp ailesiyle vedalaştı Türk vatandaşlığına kabul edilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını anlatan Şertik, “Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. 1997 doğumlu ve daha küçük olanlardan Türk vatandaşlığı alanlar askerliğe çağrılacakmış. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim İzmir’e hemen gitmem gerektiğini öğrendim. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye’ye hizmet edeceğim için çok gururluyum” dedi.

TÜRKİYE’YE FEDA OLSUN

Oğlunun askere gitmesinin gururunu yaşayan baba Münir Şertik de haberi aldığında heyecandan uyuyamadığını anlattı. Suriye’deyken Türkiye’yi her zaman ikinci vatan olarak gördüğünü vurgulayan baba Şertik “Oğlum, Türkiye’ye hizmet için askerlik yapacak. Bu bizi çok mutlu etti. Suriyelilerden bizim bildiğimiz ilk kez biri askere çağrıldı, başka hiç duymamıştık. Bu şeref bize nasip oldu. Üç erkek evladım daha var onlar da bu vatana feda olsun. Beni de çağırsınlar ben de giderim. Dedelerimiz Çanakkale’de şehit oldu, bizler de Türkiye için şehit olmaya hazırız” diye konuştu.