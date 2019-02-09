İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Suriyeli Türkmen askere uğurlandı

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaşlığına geçen Yaser Şertik, vatani görev için İzmir’deki askeri birliğine uğurlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından altı yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelen 21 yaşındaki Yaser Şertik, iki ay önce Türk vatandaşlığına kabul edildi. Kimliğini almasının ardından e-devlet şifresiyle sisteme giren Şertik, askerlik çağrısı olduğunu gördü. Bunun üzerine askerlik şubesine giderek işlemlerini tamamlayan Şertik, İzmir Gaziemir Ulaştırma Komutanlığı’ndaki acemi birliğine teslim olmak için hazırlık yapıp ailesiyle vedalaştı Türk vatandaşlığına kabul edilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını anlatan Şertik, “Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. 1997 doğumlu ve daha küçük olanlardan Türk vatandaşlığı alanlar askerliğe çağrılacakmış. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim İzmir’e hemen gitmem gerektiğini öğrendim. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye’ye hizmet edeceğim için çok gururluyum” dedi. 

TÜRKİYE’YE FEDA OLSUN 

Oğlunun askere gitmesinin gururunu yaşayan baba Münir Şertik de haberi aldığında heyecandan uyuyamadığını anlattı. Suriye’deyken Türkiye’yi her zaman ikinci vatan olarak gördüğünü vurgulayan baba Şertik “Oğlum, Türkiye’ye hizmet için askerlik yapacak. Bu bizi çok mutlu etti. Suriyelilerden bizim bildiğimiz ilk kez biri askere çağrıldı, başka hiç duymamıştık. Bu şeref bize nasip oldu. Üç erkek evladım daha var onlar da bu vatana feda olsun. Beni de çağırsınlar ben de giderim. Dedelerimiz Çanakkale’de şehit oldu, bizler de Türkiye için şehit olmaya hazırız”  diye konuştu.      

Türk insanının yaptığı iyiliği unutmayacağız

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan, Suriyeli fotoğrafçı Omar Berakdar “Suriyeliler kendilerine yapılan iyiliği unutmaz. Türk insanı birçok Suriyeliyi kabul ederek nasıl bir jest yaptıklarının farkında değil ama Suriyeliler Türk insanının yaptığı iyiliği hiç unutmayacak” dedi. Berakdar “Turist olarak Türkiye’ye gelmeyi çok seviyorduk. Ancak, mülteci olarak yaşamaya başladıktan sonra insanları daha iyi anlamaya başladık ve Türk insanıyla aramızda farklı bir bağ oluştu” diye konuştu.  

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Fransa'da olaylar durulmuyor

Fransa'da olaylar durulmuyor

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA