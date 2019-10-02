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Suriyeli Türkmenler: CHP, terörü meşrulaştırmak istiyor

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi, yaptığı yazılı açıklama ile CHP’nin İstanbul’da düzenlediği, muhaliflerin davet edilmediği ancak terör örgüttü PKK/YPG bağlantıları kişilerin çağrıldığı Uluslararası Suriye konferansı’na sert tepki gösterdi.

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Suriye Türkmen Meclisi adına yapılan yazılı açıklamada, konferansı kaygıyla takip ettikleri belirtilerek, “Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; Suriye’ye dair çözüm arayışı iddiasındaki bir organizasyona Suriye Türkmenlerinin yegâne meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisi’nin davet edilmemesi manidardır. Diğer taraftan Katil Esad rejiminin temsilcileri ile bölücü terör örgütü PKK/YPG muhiplerinin davet edilmeleri ve konuşturulmaları ise ciddi bir aymazlık örneği olmuştur” denildi. 

PKK’YI BÜYÜTEN ESAD REJİMİ

Esad rejimi ve ABD bağlantılı terör örgütlerinin bölgede cirit attığı vurgulanan açıklamada, “PKK’yı büyütüp besleyen ve bu coğrafyanın başına bela eden, halihazırda mücadele 

ettiğimiz Esad rejimidir. Bugün de Suriye’nin çeşitli bölgelerinde Esad rejimi ile ABD koruması altındaki PKK/YPG el ele kolkola işbirliğine devam etmektedir. 

PKK/PYD’Yİ ANMAMASI HAZİN

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasında Suriye’deki terörü ‘El-Kaide ve türevi terör örgütleri’ sözleriyle tasvir etmesi ve PKK/YPG’den bahsetmemesi 

ise hazindir. Bu durum bizlere maalesef Kılıçdaroğlu’nun geçmişte sarf ettiği ‘YPG terör örgütü değildir, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ sözünün hala arkasında olduğunu düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

EMPERYALİZMİN MAŞASI

Açıklamada CHP’nin terörü meşrulaştırmak istediği belirtilerek, “Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak gördüğümüz, anti-emperyalist çizgide bulunduğunu sandığımız CHP’nin maalesef emperyalist bir projenin maşası olan PKK/YPG’nin meşrulaştırılması misyonunu üstlendiğini üzülerek görüyoruz” ifadeleri de yer aldı. 

 

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