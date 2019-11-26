'Suriyelileri dış güçler artık rahat bıraksın'

Suriyeli Türkmenlerin tek çatı altında toplanması ile oluşturulan Suriye Türkmen Meclisi, 5’inci Genel Kurul Toplantısı’nı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Çobanbey beldesinde yaptı. Güvenlik önlemi alınan kurula; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye muhalefetinin temsilcileri ile Suriye Milli Ordusu komutanları ve Türkmenler katıldı.

GÜVENLİ BÖLGE

Toplantının açılışında konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, kongrelerini ilk kez ana vatanları olan Suriye topraklarında yaptıklarına dikkat çekti. Konuşması sırasında, yıllar sonra kendi vatanlarında genel kurul yapmanın mutluluğu ile platformda eğilerek yeri öpen Cuma, bir an önce güvenli bölgenin kurulmasını istedi. Suriye’nin huzura kavuşması için teröristlerin ülkeden yok edilmesi gerektiğini belirten Cuma, “Artık dış güçler Suriyelileri bıraksınlar. Biz kendi kaderimizi çok güzel şekilde yazmaya hazırız. Güvenli bölge oluşursa biz çok hızlı şekilde vatanımıza dönüşe hazırız” dedi.

BARIŞ VE HUZUR

Tüm etnik unsurların Suriye’de bir arada yaşaması için Türkmenler olarak çabaladıklarını dile getiren Muhammed Vecih Cuma, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatı ile hepimizin umudu arttı. Şimdi tüm insanları kucaklayarak Suriye’de barış ve huzurun sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

BEDELLER ÖDENDİ

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrrahman Mustafa, Suriye´nin özgürleşmesi noktasında Türkmenlerin büyük bedeller ödediğini ve Türkiye’nin desteği ile umutlarını asla kaybetmediklerini kaydetti. Türkmenlerin bugün uluslararası arenada temsil edilmesinin nedeninin de bu mücadele olduğuna vurgu yapan Mustafa, elde edilen kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Sahada ve masada verilen mücadele ile Türkmenlerin rahat nefes aldığını dile getiren Abdurrahman Mustafa, tüm etnik grupların haklarını korumak için de çabaladıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Muhammed Vecih Cuma, yeniden başkanlığa seçildi.

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