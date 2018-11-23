Suriyeliler’in maaş aldığı bilgisi yalan

Abdullah Ayaz, Türkiye’nin 2011’den beri savaştan kaçan Suriyelilere kucak açtığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Bu konuda muazzam bir sınav verdik ve başarıyla çıktık. Dünya da bunu takdir ediyor. Bazı çevrelerin bu süreci istismar etmelerinden de üzüntü duyuyoruz. Suç oranlarıyla ilgili olarak defaatle ifade ettik. Nüfuslarındaki artışa rağmen Suriyelilerin suç oranları giderek düşüyor. Türkiye’de kayıtlı yaşayan 3 milyon 597 bin Suriyeli var. Bu konunun gerçekten istismar edilmemesini istiyoruz. Göç, siyaseten malzeme yapılmayacak çok ciddi bir mesele.”

281 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra bölgeye dönüşlerin başladığına dikkat çeken Ayaz, “Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Ayrıca Ramazan ve kurban bayramlarında ülkesine gidip dönmeyen 50 bin Suriyeli var. Dönüşler devam ediyor” ifadesini kullandı.