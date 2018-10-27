Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyeceğiz

Burada yaptığı konuşmada “Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, şu mesajları verdi:

MÜNBİÇ: Afrin’i özgürleştirdiğimiz gibi inşallah Münbiç’i de Aynel Arab’ı da Telabyad’ı da Suriye’nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız. Şimdi de Münbiç’in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar.

TERÖRLE MÜCADELE: Devletimiz, milletimiz sırt sırta verdikçe evelallah bu ülkeyi esir alabilecek hiçbir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, bizi birbirimize düşüremez.

KURTULAMAYACAKLAR: Bir dönem Doğu ve Güneydoğu’da bazı ilçelerin sokaklarını işgale yeltenen teröristlerden hala hayatta olanlar bugün saklanacak delik arıyor. Bir dönem sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek devletimizi tehdit edenler bugün kaçacak yer bulamıyor. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar.