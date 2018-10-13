Suudi heyet İstanbul'da

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamamıştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şüpheli bir şekilde 10 gündür ortadan kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen Kaşıkçı’yla ilgili Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın “Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldı” açıklaması yaptı. Bunun üzerine dün Ankara’ya Suudi Arabistan’dan bir heyet geldi. Söz konusu heyet ardından Levent’teki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na geçti. İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, saat 14.00 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Heyet binaya girdikten bir süre sonra araçların üçü binadan boş şekilde ayrıldı. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.

Suudi medyasında Kaşıkçı telaşı Suudi basını, Cemal Kaşıkçı olayında ortaya çıkan deliller ve uluslararası tepkiler karşısında dayanak gösteremediği çok sayıda haber ile suçlama üretti. Suudi basını uluslararası tepkiler karşısında dayanaksız iddialar ile yoğun suçlamalar üretti. Yönetimin kontrolündeki basın, olayla ilgili ortaya çıkan kanıtları çürütme telaşına girerken henüz karşı delillerin sunulduğu bir habere imza atmadı. Tek bir merkezden üretilen o haberlerden bazıları ise şunlar: