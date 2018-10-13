Suudi heyet İstanbul'da
Sözcü Kalın’ın, Kaşıkçı ile ilgili olarak “Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ortak çalışma grubu kurulmasına karar verildi” açıklamasının ardından dün Suudi heyeti, soruşturma kapsamında Levent’teki Başkonsolosluğa geldi.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamamıştı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Şüpheli bir şekilde 10 gündür ortadan kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen Kaşıkçı’yla ilgili Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın “Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldı” açıklaması yaptı. Bunun üzerine dün Ankara’ya Suudi Arabistan’dan bir heyet geldi. Söz konusu heyet ardından Levent’teki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na geçti. İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, saat 14.00 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Heyet binaya girdikten bir süre sonra araçların üçü binadan boş şekilde ayrıldı. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.
Suudi medyasında Kaşıkçı telaşı Suudi basını, Cemal Kaşıkçı olayında ortaya çıkan deliller ve uluslararası tepkiler karşısında dayanak gösteremediği çok sayıda haber ile suçlama üretti. Suudi basını uluslararası tepkiler karşısında dayanaksız iddialar ile yoğun suçlamalar üretti. Yönetimin kontrolündeki basın, olayla ilgili ortaya çıkan kanıtları çürütme telaşına girerken henüz karşı delillerin sunulduğu bir habere imza atmadı. Tek bir merkezden üretilen o haberlerden bazıları ise şunlar:
ALAY KONUSU OLDU: Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun, Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün İstanbul’a ve sonrasında başkonsolosluğa gelen ve birkaç saatin ardından ülkelerine dönen 15 Suudi Arabistan vatandaşını “turist” olarak tanımlaması alay konusu oldu. İsveç’te daha önce Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Carl Bildt “Ne yazık ki ‘Suudi turistler’ İstanbul’un ziyaret yerlerini görme fırsatı bulamadan Suudi Arabistan konsolosluğunda geçirdikleri birkaç saatten sonra jetleriyle geri döndüler” diyerek haberle alay etti.
İHVAN MENSUBU: Olayı dünyaya duyuran Kışlakçı’nın yanı sıra Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de Suud basınının gazabına uğrayan kişiler arasında yer aldı. “Kaşıkçı’nın nişanlısı ile hiç görüşmediği, konsolosluğa giriş fotoğraflarının montaj olduğu, Kaşıkçı’nın nişanlısının aslında kadın kılığındaki İhvan mensubu olduğu” da Suudi basınında konuyla ilgili çıkan haberler arasında yer aldı.
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