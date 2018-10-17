Suudi konsolosluğu konutunda arama 

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkansolosluğu’ndaki soruşturmanın ardından dün de konutta ertelenen arama gerçekleşti. Riyad’a döndükten sonra görevden alındığı iddia edilen Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin Levent’teki konutuna dün önce 4 sivil ve bir resmi araçla ortak çalışma grubundaki Suudi yetkililer geldi. Konutun çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Konuta çıkan yollara emniyet şeridi çekti. Ardından ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla gelen Türk yetkililer binaya girdi. Olay yeri inceleme polisleri yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek Başkonsolosluk konutuna girdi. Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, konutta inceleme başladı. İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi. Konuttaki aramının önceki gün neden iptal edildiğini de Dışişleri Bakan Çavuşoğlu açıkladı.

‘AİLESİ VAR’ İDDİASI

Çavuşoğlu, aramanın Suudi’lerin “rezidansta ailesinin olduğunu iddia ettiği” için ertelendiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bizim elimizde de tabii ki 15 kişinin gelmesi gitmesi ve diğer konularda istihbaratımızın, emniyetimizin yaptığı çalışmalar var, başsavcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde” dedi. Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin sınırdışı edilmediğini de kaydederek şunları söyledi: “Başkonsolosun Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tabii ki tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp da ‘Bak işte burada yok’ demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi, tüm dünyanın tepkisini topladı.”