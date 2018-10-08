Suudiler Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaçıkçı’ya ilişkin, “Konsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ demekle kendilerini kurtaramaz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Bu olayın ülkemizde özellikle de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazı çekinceler içerisinde kalarak kendi haline herhalde bırakamayız.”
KEMARANIZ YOK MU?
Kaşıkçı’nın nikah işlemleri için başkonsolosluğa gittiğini ancak nişanlısının içeri alınmadığını hatırlatan Erdoğan, “Kendisi içeriye giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri gidip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki Başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz, ispat etmeniz lazım” diye konuştu.
İSTİHBARAT ARIYOR
Kaşıkçı’nın sıradan biri olmadığını, Washington Post›ta köşe yazarlığı yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: «Bu kişi dışarı çıktığı zaman nişanlısıyla tekrar buluşarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayın 2›sinden bu yana şu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Gerek Emniyet teşkilatımız gerek İstihbarat teşkilatımız hepsi bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İstanbul Başsavcılığımız bu noktada hemen teyakkuza geçti. Yazılı ve görsel medyada çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar ister istemez bizi de düşündüren konular.”
KURTARAMAZLAR
Erdoğan, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili bir an önce netice almak durumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. Kalkıp da Türk makamlarına ‘nerede bu’ diye soranlar önce ‘bu nasıl oldu’ diye bunu sormaları lazım. Türk Hava Yollarının veyahut da havaalanının giriş çıkışları vesaire bunların hepsi inceleniyor. Bu giriş-çıkışlarda da şu anda Suudi Arabistan’dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili de Başsavcılık her türlü çalışmasını yapıyor.”
SEMBOL OLACAK
Macarların Birinci Dünya Savaşında Mehmetçik ile aynı saflarda çarpışmalarını da unutmalarının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, “Çanakkale Savaşında hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına Gelibolu’da dikilecek anıt da tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır. Aynı şekilde Galiçya’da şehit düşen askerlerimizi yarın şehitliğe yapacağım ziyaretle yad edeceğiz” şeklinde konuştu.
ERDOĞAN SEVGİSİ
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Başkan Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği yolda toplanan vatandaşlar sevgi sloganları attı. Aracından inen Erdoğan, kalabalıkla bir süre sohbet etti.
AB'NİN BİZE YAPTIĞI ZULÜM
Bir soru üzerine Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakere sürecine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Alacaksanız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Ne bizi yorun ne biz sizi yoralım. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Bu kadar açık ve net olmak lazım. Ben, siyasette özellikle açıklığı severim, netliği severim, dürüstlüğü severim. Bu adımı da buna göre atmak lazım diyorum ve şu anda sabır noktasındayız.”
UNUTMAYACAĞIZ
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye verdiği destek için teşekkürlerini ileterek, “15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız” ifadesini kullandı.
Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştirecek
Başkan Erdoğan, bugün iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi’nin açılışını Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birlikte gerçekleştirecek. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da TİKA’nın desteğiyle Kenya’da gerçekleştirilen sağlık haftasına katılan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaket sunacak. TİKA, Macaristan’da Gül Baba Türbesi restorasyonu, Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp mezarının araştırılması, Macar-Türk Dostluk Parkı restorasyonu gibi önemli projelere imza atarak iki ülke arasında “dostluk köprüsü” işlevi görüyor. Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ‘’Budin’in manevi bekçisi’’ Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte’de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor. Gül Baba Türbesi, 2014 yılında imzalanan protokolün ardından Türk-Macar ortaklığıyla restore edilmişti. Türbenin onarımı, iç mekan ile çevre düzenlemesi yapılırken, ayrıca yeni Gül Baba Müzesi de türbenin yanına inşa edildi.
FIRST LADY'DEN SERTİFİKA TAKDİMİ
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macar first lady’si Anita Herczegh ile bir araya geldi. Herczegh ile Macar kültürünün sergilendiği defileyi izleyen Türkiye first lady’si Emine Erdoğan, daha sonra Semmelweiss Üniversitesi’nde TİKA’nın desteğiyle Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde Kenya’da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan’ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika’ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı işbirliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır” dedi. Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi. Emine Erdoğan’a, Macaristan makamlarının temsilcileri ve bakan eşleri de eşlik etti.
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