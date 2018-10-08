 Suudiler Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Bu olayın ülkemizde özellikle de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazı çekinceler içerisinde kalarak kendi haline herhalde bırakamayız.”

KEMARANIZ YOK MU?

Kaşıkçı’nın nikah işlemleri için başkonsolosluğa gittiğini ancak nişanlısının içeri alınmadığını hatırlatan Erdoğan, “Kendisi içeriye giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri gidip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki Başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz, ispat etmeniz lazım” diye konuştu.

İSTİHBARAT ARIYOR

Kaşıkçı’nın sıradan biri olmadığını, Washington Post›ta köşe yazarlığı yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: «Bu kişi dışarı çıktığı zaman nişanlısıyla tekrar buluşarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayın 2›sinden bu yana şu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Gerek Emniyet teşkilatımız gerek İstihbarat teşkilatımız hepsi bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İstanbul Başsavcılığımız bu noktada hemen teyakkuza geçti. Yazılı ve görsel medyada çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar ister istemez bizi de düşündüren konular.”

KURTARAMAZLAR

Erdoğan, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili bir an önce netice almak durumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. Kalkıp da Türk makamlarına ‘nerede bu’ diye soranlar önce ‘bu nasıl oldu’ diye bunu sormaları lazım. Türk Hava Yollarının veyahut da havaalanının giriş çıkışları vesaire bunların hepsi inceleniyor. Bu giriş-çıkışlarda da şu anda Suudi Arabistan’dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili de Başsavcılık her türlü çalışmasını yapıyor.”

SEMBOL OLACAK

Macarların Birinci Dünya Savaşında Mehmetçik ile aynı saflarda çarpışmalarını da unutmalarının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, “Çanakkale Savaşında hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına Gelibolu’da dikilecek anıt da tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır. Aynı şekilde Galiçya’da şehit düşen askerlerimizi yarın şehitliğe yapacağım ziyaretle yad edeceğiz” şeklinde konuştu.