Suzana Tuneva: Türkiye devleti ve halkı arasında tarihi, köklü bağlarımız var

IHA 21 Mart 2022 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:15

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Suzana Tuneva ile Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Svetoslav Kirkov, SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek Türkiye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere değindi.

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Suzana Tuneva ile Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Svetoslav Kirkov, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine ziyarette bulundu. Yapılan toplantıda Türkiye ile Kuzey Makedonya ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler konuşuldu.

"TÜRKİYE DEVLETİ VE HALKI ARASINDA TARİHİ, KÖKLÜ BAĞLARIMIZ VAR"

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında güçlü ticari ilişkilerin olduğunu ancak yeterli olmadığını söyleyen Suzana Tuneva, "İlişkilerimizi daha da güçlü hale getirmek için çok daha fazla girişimlerde bulunmalıyız. Bunun için Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON'la iş birliği içerisinde hareket etmeye, birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye devleti ve halkı arasında tarihi, köklü bağlarımız var" dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ DAHA FAZLA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Svetoslav Kirkov, "İki ülke arasında ticari hacimlerimiz var. İthalat ve ihracat ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimizi daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON gibi güçlü bir kuruluşla işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

"İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "İki ülke arasında ticari hacimlerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu olarak bütün birimlerimizle imkanlarımızla girişimlerde bulunmaya hazırız. Bulgaristan, Türkiye'nin Balkanlardaki stratejik müttefikidir" şeklinde konuştu.