Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatının Rusya'nın eskisi gibi kabul ettiğini ve saat 12 itibariyle başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek. Şoygu, Akar'a sevkiyatın devam edeceğini söyledi." dedi.

KRİZ NASIL AŞILDI?

Grup toplantısı sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizinin nasıl aşıldığına ilişkin soruya, "Bunu bana bırakın. Krizin nasıl aşıldığını önce Biden'a anlatacağım." dedi.