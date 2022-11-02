İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6194
  • EURO
    18,4491
  • ALTIN
    991.19
  • BIST100
    4093.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Tahıl koridoru krizini Türkiye çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizin nasıl aşıldığını önce Biden'a anlatacağım
Politika

Tahıl koridoru krizini Türkiye çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizin nasıl aşıldığını önce Biden'a anlatacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında kendisine sorulan, 'Rusya'yı, Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna, 'Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a anlatacağım.' şeklinde cevap verdi.

2 Kasım 2022 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Tahıl koridoru krizini Türkiye çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizin nasıl aşıldığını önce Biden'a anlatacağım
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatının Rusya'nın eskisi gibi kabul ettiğini ve saat 12 itibariyle başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek. Şoygu, Akar'a sevkiyatın devam edeceğini söyledi." dedi.

KRİZ NASIL AŞILDI?

Grup toplantısı sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizinin nasıl aşıldığına ilişkin soruya, "Bunu bana bırakın. Krizin nasıl aşıldığını önce Biden'a anlatacağım." dedi.

  • Tahıl koridoru
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • tahıl sevkiyatı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.