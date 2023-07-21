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Politika

Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını hatırlatarak, 'Türkiye önemli sinyaller verdi.' dedi.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 07:10 - Güncelleme:
Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi
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Tajani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından İtalyan basınına konuştu.

Toplantı gündeminde yer alan Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Tajani, Türkiye üzerine düşünmek gerektiğini belirterek, "Türkiye önemli sinyaller verdi. Burada İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını düşünüyorum. NATO müttefikimiz olan bu ülkedeki yeni gelişmelerin neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz İtalyanların da o ülkede ekonomik olmak üzere pek çok çıkarımız var. İnşa etmek için olumlu bir ruhla birbirimizle tartışmamız, yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca 23 Temmuz'da Roma'da ev sahipliğini yapacakları "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"nın Afrika'nın kalkınması ve insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi ele almak açısından önemli bir etkinlik olacağını dile getirerek, "Konferansın amacı, Afrika kıtasının sorunlarını çözmeye yönelik eylemleri başlatmak ve ciddi yanıtlar vermektir." yorumunu yaptı.

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