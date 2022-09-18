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Politika

Takdir yok, inkar çok! Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemesiniz de yapacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne yönelik asılsız iddialarda bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Ne destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız.' şeklinde tepki gösterdi.

AA18 Eylül 2022 Pazar 22:32 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZ İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE BU KONUTLARI YAPACAĞIZ"

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne hazine garantisi verilmesini isteyerek bunu destekleyeceklerini belirtmişti.

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