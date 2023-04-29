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Politika

Takiye koalisyonunda şatafat bitmiyor! Akşener'in mütevazılık tiyatrosu patladı

'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' diyerek mütevazılık takiyesi yapan Meral Akşener Şanlıurfa'ya özel jetle geldi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Takiye koalisyonunda şatafat bitmiyor! Akşener'in mütevazılık tiyatrosu patladı
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Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını vaat eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel uçakla gitti.

MÜTEVAZILIK OYUNLARI BOZULDU

7'li koalisyonun ve terörün siyasi ayağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti.

MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI

CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, " 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti:

"Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!"

"MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI; KILIÇDAROĞLU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde ise 7'li koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Varank, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı özel uçağın fotoğraf karesiyle birlikte şunları yazdı: "THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu."

AKŞENER ŞANLIURFA'YA ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener özel uçak kullandı. Cumhurbaşkanlığına ait özel uçaklara satacağını vaat eden millet ittifakı ortaklarından Akşener Şanlıurfa'daki seçim çalışmalarına özel uçakla geldi.

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