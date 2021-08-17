Taliban'dan çarpıcı Türkiye açıklaması

17 Ağustos 2021 Salı 08:02 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 08:02

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, A Haber canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."

"KARDEŞ TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER KURMAK İSTERİZ"

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz" dedi.