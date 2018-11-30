Tanıtım kampanyası 15 Şubat’ta

Ünal, “Seçim tanıtım kampanyamızı 15 Şubat’ta yapacağız. Bir tane sanal genel merkez oluşturduk. Kampanyamızı sosyal medya ağırlıklı sürdüreceğiz. Sloganımız belli ama açıklamıyoruz. Şubat ayına kadar adaylarımızın kullanacakları ara sloganımız var. Ara sloganımız; ‘Önce millet, önce memleket’ AK Parti belediyeciliğinden önce ‘3 Ç’ vardı. ‘Çöp, çukur, çamur.’ İnsanlar, ‘Bizi bundan kurtarın’ diyordu. 16 yılda bunu yaptık”dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞI

Şehirlerin kültür ve sanat da üretebilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, “Bir gönül belediyeciliği anlayışımız var. Millet ittifakı çatırdıyor. Cumhur İttifakı ile arasında fark var. 15 Temmuz sonrası millet mutabakatı olarak ortaya çıkan doğal bir ittifaktır Cumhur İttifakı. Millet İttifakı ise masa başı ittifakıdır. Kendileri masa başı ittifaklarla işlerini yürüttükleri için, bizim İstanbul’u açıklamayı geri bırakmamızın arkasında bir şey mi var, bir sorun mu var diye konuşuyorlar. Hayır, hiçbir problem yok” diye konuştu.