İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Tank takviyesi sürüyor

Münbiç harekatı öncesi Suriye sınırındaki birliklerin takviye edilmesi sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis’e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine  hareket etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.     

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Ankara doğal gaz patlaması

Ankara doğal gaz patlaması

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Sigara vergi oranında yeni düzenleme

Sigara vergi oranında yeni düzenleme

İstenmeyen Haysom'ı yerine yeni atama

İstenmeyen Haysom'ı yerine yeni atama

Tam 8,5 milyar dolar

Tam 8,5 milyar dolar

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş
 

POPÜLER HABERLER

Burak Yılmaz Beşiktaş´ta ilk antrenmanına çıktı

Burak Yılmaz Beşiktaş´ta ilk antrenmanına çıktı

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA