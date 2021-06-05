Tanrıkulu'dan tepki çeken sözler! İşgalci İsrail'i Türkiye ile bir tuttu

05 Haziran 2021 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:08

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Filistin'i işgal eden işgalci İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu.

İşgalci İsrail'in Filistin'deki barbarlığına en sert tepki Türkiye'den geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek dünya liderleriyle Filistin konusunu görüştü. Gazze'deki zalimliğin durması masum sivil ve çocukların ölmemesi için dünyaya çağrıda bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise skandal açıklamalarına yenisini ekleyerek akıldışı ifadelerde bulundu.

İşgalcilerin saldırılarında şehit olan çocukları gündeme taşıyan ABD'deki The New York Times gazetesi, "Onlar sadece çocuktu" manşetini attı.

TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'E BENZETTİ

Söz konusu haberi, YouTube üzerinden yaptığı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu. Tanrıkulu, Filistin'de çocukları katleden İsrail'i ile Türkiye'yi kıyaslayarak, dünya kamuoyuna "Türkiye'ye neden sessiz kalıyorsunuz?" diye seslendi.