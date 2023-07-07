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Politika

Tarihi anlaşmadaki Türkiye'nin rolüne dikkati çekti: Büyük ve etkileyici bir aktör

Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolüne dikkati çeken Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 'Türkiye büyük, etkileyici ve diplomatik bir aktör' ifadelerini kullandı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 22:29 - Güncelleme:
Tarihi anlaşmadaki Türkiye'nin rolüne dikkati çekti: Büyük ve etkileyici bir aktör
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New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuşan Griffiths, yaklaşık 10 gün sonra süresi dolan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili, "Bununla ilgili herkesin Türkiye'ye yöneleceğini umuyorum. Ankara ile haftada iki veya üç kez bu konuyu konuşuyoruz." diye konuştu.

Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör" olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu anlaşmanın uzatılması konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini de gündeme getirdi.

- ANLAŞMANIN UZATILMAMASI "KORKUNÇ SONUÇLARA" YOL AÇABİLİR

Martin Griffiths, dünya genelindeki tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karadeniz tahılının ihracatına yönelik anlaşmanın uzatılmamasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasının Afrika halkının gıda temini konusundaki önemine değinen Griffiths, "Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güvene büyük ölçüde zarar veriyor. Gıda fiyatları üzerindeki etkiye zarar veriyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

  • Türkiye
  • Tahıl Koridoru Anlaşması
  • Martin Griffiths
  • Birleşmiş Milletler (BM)

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