'Tarihi anlayış birliğine vardık'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye’den değil Irak’tan da gelenler olduğunu dile getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Şimdi de yine Suriye’den ve Irak’tan Araplar başta olmak üzere Kobani’den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi biz ülkemizde misafir ettik, hala misafir ediyoruz. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık, teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız.Biz terörle el ele gezemeyiz, teröristlerle birlikte olamayız. Onun için PKK, PYD, DEAŞ, bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. Bunları, o açtıkları çukurlara ülkemizde nasıl gömdüysek, sınırlarımız dışında da yine aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz.”

İLİŞKİLER ZEHİRLENDİ

Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarıyla daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıklarının bulunduğunu belirten Erdoğan, “Suriye’yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler, bölgede cirit atarken Türkiye’nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza taşıma hesabı yapanlardır. Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu. ABD ile Suriye meselesinde uzunca bir süre farklı yaklaşımlara sahip olduklarını anlatan Erdoğan, bundan üzüldüklerini söyledi. Erdoğan “Niye üzdü? Çünkü biz, stratejik ortağız. Bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden tutun da terör örgütleriyle ‘al takke ver külah’ ilişkilerine kadar pek çok sorunlu konuyla ilişkilerimiz adeta zehirlendi” dedi.

ÇEKİLMEYİ TEYİT ETTİ

Göreve gelen Trump’ın Suriye konusunda Obama’dan farklı tutum içinde olduğunu belirten Erdoğan ancak ifade edilen bu yaklaşımların fiilen sahaya yansımadığını söyledi. Erdoğan bunun üzerine Türkiye’nin askeri harekat planlarını tamamlayıp tam sahaya çıkmaya hazırlandığı sırada Trump’ın telefon görüşmesinde ‘ABD’nin Suriye’deki askerlerini tümüyle çekeceğini’ açık ve net bir şekilde söylediğini anlattı. Erdoğan, bu gelişmenin üzerine askeri harekatın beklemeye alındığını bildirdi. Trump’ın kişisel sosyal medya hesabından verdiği mesajlar üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge, böyle bir hat. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimiz arasında süren görüşmelerin devamına karar verdik.”

MÜTTEFİKLİK RUHU

Trump’ın terör örgütlerinin özellikle Hristiyanlar’a yaptıklarından çok da bilgisi olmadığı için bu konuda kendisini aydınlatmasından memnun olduğunu ifade ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Görüşmemizde sadece bunlarla da kalmadık. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kararına vardık. Böylece ilişkilerimizde Suriye özelinde başlayan olumlu seyri, aramızdaki diğer ihtilaflı meselelerle sınırlamayıp ekonomik alana da taşıma perspektifimizi güçlendirmiş olduk. Türkiye, bu meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde çözmek için üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Yeter ki hassasiyetlerimize riayet edilsin. Bu yapıldığı sürece dostlarımızla sonuna kadar yol yürümekten asla geri durmayız, çekinmeyiz. Trump ile tüm bu konularda tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.”

Milletsiz siyaset yapmak CHP’nin kolayına geliyor