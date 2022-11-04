Tarihi başarının yankıları sürüyor! Erdoğan'ın sırrı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüm odaklı politikaları ve iki ülkenin lideriyle de aynı seviyede görüşmeler gerçekleştirebilmesi, dünya basında yankı uyandırmaya devam ediyor. Bunun son örneği, ABD'li Business Insider haber sitesinin Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi oldu. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da güçlü bir aktör olarak ortaya çıkıyor" başlığıyla yapılan analizde, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında kilit bir köprü haline geldi." ifadelerine yer verildi.

TAHIL KRİZİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DEĞİNİLDİ

ABD'li Business Insıder haber sitesi, Türkiye'nin tahıl krizindeki rolüne değindi.

Dış politika editörü Kit Gillet imzasıyla yayınlanan analizde Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki etkin rolü kaleme alındı.

Gillet, Türkiye'nin Ukrayna'daki rolünün giderek önemli hale geldiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN SIRRINI NE?"

Analizde, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Erdoğan'a tahıl anlaşmasının korunmasına aktif katılımı için kişisel olarak teşekkür etti. Son aylardaki gelişmeleri izleyenler, Erdoğan'ın artan rolünün ve etkisinin giderek daha fazla farkına varıyor." tespitinde bulunuldu.

Öte yandan Karadeniz tahıl danışmanlık şirketi SovEcon'dan üst düzey bir yetkili ise sosyal medya hesabından, "Erdoğan'ın sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum." paylaşımında bulundu.