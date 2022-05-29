Tarihi direnişte 1000.gün! Başkan Erdoğan: Meydanın boş olmadığını biliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 1000 gündür umutla bekleyen aileleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Annelerin bu başkaldırılarının tarihi bir süreç olduğunu bir kez daha huzurunuzda eğilerek ifade etmek istiyorum" dedi.