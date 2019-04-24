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'Tarihi en temiz olan milletiz'

Osmanlı’nın, hiçbir zaman sömürgecilik yapmadığını belirten AK Partili Usta “Osmanlı girdiği topraklarda da insanların canlarını, mallarını, dinlerini, ırklarını güvence altına almış, dünyanın tarihi en temiz imparatorluklarından birisi” dedi.

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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı ‘Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi’ başlıklı rapor hazırladı. Genel merkezde düzenlediği toplantıda, söz konusu raporu basın mensuplarıyla paylaşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sözde ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına ilişkin “Ne Fransa’nın ne Almanya’nın ne Amerika’nın ne İngiltere’nin, hiçbirinin Türkiye’ye bunları söylemeye hakkı yok” diye konuştu. 

ALGI OPERASYONLARI 

Başkan yardımcısı Usta, özellikle 24 Nisan’da algı operasyonlarıyla, Batılı ülkelerin kendi tarihlerindeki soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırmaya çalıştıklarını belirterek “Olmayan gerçekleri, sözde gerçekler gibi göstermeye çalışmaları, siyasetçilerin aşırı ırkçı söylemleri, Müslüman ve İslam düşmanlığıyla birlikte körükledikleri bir dilin eseri bunların hepsi” diye konuştu. Osmanlı’nın, hiçbir zaman sömürgecilik yapmadığını söyleyen Usta “Osmanlı girdiği topraklarda da insanların canlarını, mallarını, dinlerini, ırklarını güvence altına almış, dünyanın belki de tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi” diye konuştu. 

FRANSA 1.5 MİLYON CEZAYİRLİYİ KATLETTİ

Fransa’nın yaptığı ilk soykırımın 600 bin Katolik’in hayatını kaybettiği Vendee soykırımı olduğuna dikkati çeken Usta, Fransa’nın köleleştirme noktasında tarihinin kara lekelerle dolu olduğunu, Gabon’da bir sömürge merkezi kurarak buranın bir köle ticaret merkezi haline getirildiğini anlattı. Fransa’nın 132 yıl işgali altında kalan Cezayir’de 1,5 milyon Cezayirlinin hayatını kaybettiğini belirten Usta, Fransa’nın Ruanda soykırımındaki rolünü de hatırlattı. Öte yandan Hollanda, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Batı ülkelerinin sömürgecilik ve ‘soykırım’ tarihinden örnekleri paylaşan Usta, Danimarka’nın şu an mültecilerle ciddi bir sınavın içinde olmasına şaşırmamak gerektiğini, 250 bin insanı ölüme terk etmiş bir Danimarka tarihi olduğunu söyledi.

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