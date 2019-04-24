'Tarihi en temiz olan milletiz'

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı ‘Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi’ başlıklı rapor hazırladı. Genel merkezde düzenlediği toplantıda, söz konusu raporu basın mensuplarıyla paylaşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sözde ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına ilişkin “Ne Fransa’nın ne Almanya’nın ne Amerika’nın ne İngiltere’nin, hiçbirinin Türkiye’ye bunları söylemeye hakkı yok” diye konuştu.

ALGI OPERASYONLARI

Başkan yardımcısı Usta, özellikle 24 Nisan’da algı operasyonlarıyla, Batılı ülkelerin kendi tarihlerindeki soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırmaya çalıştıklarını belirterek “Olmayan gerçekleri, sözde gerçekler gibi göstermeye çalışmaları, siyasetçilerin aşırı ırkçı söylemleri, Müslüman ve İslam düşmanlığıyla birlikte körükledikleri bir dilin eseri bunların hepsi” diye konuştu. Osmanlı’nın, hiçbir zaman sömürgecilik yapmadığını söyleyen Usta “Osmanlı girdiği topraklarda da insanların canlarını, mallarını, dinlerini, ırklarını güvence altına almış, dünyanın belki de tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi” diye konuştu.

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