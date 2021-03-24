24 Mart 2021 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:57

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılıyor. Erdoğan, partisinin 2023 manifestosunu açıklayacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana hoş geldin. Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez Adıyaman hoş geldin. Afyonkarahisar hoş geldin. Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın, Aksaray hoş geldin. Kızıl elmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya hoş geldin. Cumhuriyeti kuran başkentim Ankara hoş geldin... Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı, Artvin hoş geldin. Dağları bağ, vadileri altın deresi Balıkesir hoş geldin. Coğrafyanın kalbinde zümrütten bir nakışsın Bartın hoş geldin. Türkünü Dicle söyler, akar gönülce söyler Batman hoş geldin. Bayburt hoş geldin. 7 asırlık devlet çıkar rüyandan Bilecik hoş geldin. Oğul balım dağ çiçeğim, bin gönüllüm, Bingöl hoş geldin...

Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan Çanakkale hoş geldin. Çok yaşasın yarenler Çankırı hoş geldin. Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin Çorum hoş geldin. Kaç yıl oldu efeler biz bu sevdaya düşeli Denizli hoş geldin. Diyarbakır hoş geldin. Mertçe durur sözünde Konuralp'in izinde Düzce hoş geldin. Fatihler senden çıkar, Fetihler senden başlar Edirne hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel Gakkoş söyler Elazığ hoş geldin. dadaşım, ak alnına Palandöken imrenir Erzurum hoş geldin.

Şairimsin, gazimsin, iki gözümün Gaziantep hoş geldin. Güzelliğin ile dünya durdukça durasın Giresun hoş geldin. Gönül bahçemin gümüş goncası Gümüşhane hoş geldin. Dağlar arasında lale çiçeğim Hakkari hoş geldin. Ülkemin altın ışığı Hatay hoş geldin. Serhatı bekleyen nazlı ovam Iğdır hoş geldin. Gülleri güzel, kendi gülünden güzel Isparta hoş geldin. Dünyanın etrafında dönüp durduğu bir semtini sevmeye bir ömrün bile yetmediği İstanbul hoş geldin.

Efesi ile dünyasında biriciksin, İzmir hoş geldin. Maşallah... Edelere kahramanlık herkesten çok yakışır, Kahramanmaraş hoş geldin. Medeniyet mirasi, güzellikler atlası Karabük hoş geldin. Türkçe'mi bayrak olup dalgalandıran Karaman hoş geldin. Milletim sana aşık Kars hoş geldin. Canıma can katar her yanın Kastamonu hoş geldin. Bir yarim var Erciyes'e yaslanır Kayseri hoş geldin. Bozlakların türkülerin ruhu var toprağında Kırıkkala hoş geldin. Mertler, yiğitler ili Kırklareli hoş geldin. Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a Kırşehir hoş geldin. Kilis hoş geldin. Akçakoca'nın sevdası Kocaeli hoş geldin. Mevlana'dan bilgelik ocağı, Selçuklu'nun başkenti Konya, hoş geldin.

Sizler her biriniz birer şarkısınız. Pınarlardan berrak, çinilerden güzelsin Kütahya hoş geldin. Dünyada eşi bulunmaz, dağın bile bey senin Malatya hoş geldin. Gediz ovasının Fatihler yetiştiren ilim irfan ocağı Manisa hoş geldin. Taşa işlenen şiirim, medeniyet mirasım Mardin, hoş geldin. Gönlü Toroslar'dan yüce Mersin hoş geldin. Seni görmeyenler güzel gördüm demesin, Muğla hoş geldin. Açtın Anadolu'yu Türklere, Muş hoş geldin. Haı Bektaş'tır pirimiz, Nevşehir hoş geldin. Tarihi çağlar aşan Niğde hoş geldin.

Bağrına yaslanmış sevinir Karadeniz, Ordu hoş geldin. Hareketlim, kadirlim, kıymetlim, Osmaniye hoş geldin. Baba ocağım Rize, kurban olurum size Rize hoş geldin. Destan şehrimiz, bayrak şehrimiz Sakarya hoş geldin. İlelebet sönmeyecek İstiklal meşalemsin Samsun hoş geldin.

Marifet namemsin Siirt hoş geldin. Karadeniz seni takar zümrüt diye sinesine Sinop hoş geldin. Aşık Veysel'in sazını çaldığı alimler, şairler şehri Sivas hoş geldin. Şanına ceylanına, bağrında yatan peygamberlerine kurban Şanlıurfa, Şanlıurfa hoş geldin. Hazreti Nuh'un şehri Şırnak hoş geldin. Tekirdağ hoş geldin. Kendisi bir bağ içinde, bizim gönlümüz onun içinde Tokat hoş geldin.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONGRE ÖNCESİ İLK MESAJ

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde, eşi Emine Erdoğan ile salon dışında toplanan partilileri selamladı.

Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."

Alanda bulunanları, illerin adlarını söyleyerek tek tek selamlayan Erdoğan, Zonguldaklıları selamlaması sırasında, inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'ni sordu. Erdoğan, "Camimiz bitiyor değil mi? Ramazanda oradayız, açılışını beraber yapacağız inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, kongrenin yapılacağı salona geçti.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ İÇİN HAZIR

Çalışmalar tamamlandı. Ankara Spor Salonu, AK Parti büyük kongresi için hazır.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacak. Partililere seslenecek, teşkilattan beklentisini dile getirecek. Şu ana kadar AK Parti teşkilatlarının yüzde 70'i değişti. Kongre'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da yeniden şekillenecek. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılacak. Bunun için parti tüzüğünde değişiklik yapılacak. Delegelerin oylarına sunulacak.

"TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR"

AK Parti'den, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

AK PARTİ'DE BÜYÜK KONGRE HEYECANI

AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003'de Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet'in 11 Mart 2003'te istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İLK KONGRE, EKİM 2003'TE

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partiyi 3 Ekim 2009'a kadar yöneten isimler, aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimi, genel seçim ve anayasa değişikliği referandumundan başarıyla çıktı.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'si, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü.

Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 9 Ekim 2009'da yaptı.

AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.

AK PARTİ'NİN İLK OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 1. Olağanüstü Kongresi'ni toplayan AK Parti'nin yeni Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, Davutoğlu'nun genel başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

AK PARTİ'NİN 2. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 NİSAN'DAKİ TARİHİ OYLAMA

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

ERDOĞAN YENİDEN GENEL BAŞKAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Erdoğan, partinin yetkili organlarında, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yaptı ve birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı.

6. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

Kongrede yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yer alabilmişti.

Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ İÇİN PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NA ALINMAYA BAŞLANDI

Partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ SAYISI 2'YE ÇIKARILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını söyledi.