Tarihi gün! Başkan Erdoğan: Türkiye bu köprüyle yeni bir sıçramayı gerçekleştiriyor

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız

Bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir kez daha yaklaştığımızın ispatıdır

Köprünün hizmete girmesi ile bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir

Türkiye bu köprüyle yeni bir sıçramayı gerçekleştiriyor

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor

Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin, ihtiyacı olan ulaşım altyapısının hayati bölgesinin tamamlanması ile artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz

İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolunda bir atılımı daha hayata geçireceğiz

(Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul İddiası) Devlet yönetiminden bihaberler ve ihanet içindeler

Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir durumu olamaz

Eğer bir şeyi görmek istiyorsanız aziz milletim, bunların başkanlığını ellerinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar onlara bakın

Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet