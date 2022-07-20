Rusya'nın önde gelen medya kuruluşları, dün Tahran'da yapılan Suriye konulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi.

Rus Kommersant gazetesi, "İslami Evrimin Koruyucuları" ifadesini manşete taşıyarak, Astana süreci garantörlerinin, ABD'nin Suriye'deki pozisyonlarına karşı çıktığını yazdı.

Zirvenin Kovid-19 salgını sonrası ilk kez gerçekleştiğine dikkati çeken Rossiyskaya Gazeta, haberinde Erdoğan, Putin ile Reisi'nin zirvedeki açıklamalarına geniş yer ayırdı.

İzvestiya gazetesi de zirveyi "Üçlü Birlik: Rusya, İran ve Türkiye liderleri Tahran'da hangi konularda anlaştı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "2017 yılında Suriye'deki durumun normalleştirilmesi için oluşturulan bu platform Rusya, İran ve Türkiye'yi birleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı Rus devlet televizyon kanalları da gerek Erdoğan-Putin görüşmesini gerekse Astana Üçlü Zirvesini canlı naklederek zirvenin ayrıntılarını paylaştığı haber bültenlerinde, Suriye meselesi ve dünyadaki gıda sorununu detaylı şekilde aktardı.