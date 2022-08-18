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Politika

Tarihi zirve sonrası Zelenski'den Türkiye açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır” dedi.

IHA18 Ağustos 2022 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi" dedi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Lviv

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